Елена Митина встретилась с родительским сообществом Милославского района

В среду, 29 января, депутат Госдумы Елена Митина посетила Милославский район и встретилась с родительским сообществом.

Парламентарий рассказала о поручениях, которые были даны президентом Владимиром Путиным во время Послания Федеральному Собранию.

– Много внимания было уделено вопросам демографии и поддержке семей с детьми. Это выплата материнского капитала в размере 466 тыс. руб. за рождение первого ребенка, дополнительная выплата на второго ребенка в размере 150 тыс. руб., ежемесячное пособие для детей от 3 до 7 лет включительно, – отметила Елена Митина. – Продолжится создание новых мест в яслях.

Не остался без внимания и вопрос обеспечения бесплатным качественным горячим питанием учащихся начальной школы с 1 сентября 2020 года.

– В настоящее время в Рязанской области только две школы не смогут обеспечить детей горячим питанием с 1 сентября 2020 года так как необходимо строительство пристроек со столовой, – подчеркнула Елена Митина. – Большое внимание будет уделено качеству питания. В настоящее время данный законопроект принят в первом чтении.

Также собравшиеся подняли тему строительства ФОКа в Милославском районе.

– Здание, в котором сейчас дети занимаются спортом, приспособленное, находится в плохом состоянии. Из-за небольшой площади, тренировки проходят в смешанных возрастных группах, – рассказали родители.

И.о заместителя главы администрации Милославского района по социальным вопросам Надежда Куликова рассказала, что уже есть готовый проект, вся необходимая документация, выделен участок.

– Ждем решения данного вопроса, – отметила Куликова.

Елена Митина рассказала, что в настоящее время строительство ФОКов на территории Рязанской области продолжается. В этом уже открыт современный физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф» в Спас-Клепиках.