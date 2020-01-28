Жители Шацкого района обсудили социальные вопросы с депутатом Рязанской облдумы

Депутат Рязанской областной Думы Владимир Материкин провёл личный приём граждан в Шацком районе. Об этом сообщает сайт облдумы.

Житель района Виктор Соломатин обратился с предложением открыть в Шацке дом престарелых. Раньше в районе действовало три таких учреждения: в самом Шацке, селах Ольхи и Кермись, но несколько лет назад они были закрыты. Проживавшие там люди преклонного возраста и инвалиды были переведены в другие социальные учреждения области. При этом сейчас на территории региона действуют 16 стационарных отделений социального обслуживания, очередей на приём в них нет. Кроме того, Рязанская область участвует в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Депутат отметил, что вопросы ухода за престарелыми должны решаться индивидуально, учитывая пожелания нуждающихся в помощи.

Нина Воронцова пожаловалась на приёме на местное коммунальное предприятие, которое, по её словам, неправильно начисляет ей оплату за воду. Женщина рассказала, что неоднократно обращалась в организацию, но перерасчет ей делать не собираются. Владимир Материкин, чтобы разобраться в проблеме, пообещал направить депутатский запрос руководителю управляющей компании. Если начисления сделаны неверно, будет произведён перерасчет коммунальных услуг с оплатой за фактически израсходованные объёмы.

Владимир Симбаев попросил помощи в получении льгот его престарелой матери. Депутат поручил помощникам собрать всю необходимую информацию о том, какие меры социальной поддержки положены, и дал разъяснения по порядку их получения, подчеркнув, что значительная часть льгот имеет заявительный характер.

Директор Рязанского колледжа культуры Любовь Леженкина поблагодарила Владимира Материкина за оказанную учебному заведению помощь в праздновании 70-летия со дня основания. Она вручила ему благодарность и подарила книгу, изданную в честь юбилея колледжа.