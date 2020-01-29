В ДТП в Рязанской области пострадал житель Тамбова

Во вторник, 28 января, в Скопинском районе в результате ДТП пострадал житель Тамбова. Сводка дорожно-транспортных происшествий появилась на сайте регионального УМВД.

Авария произошла в 23.20 на 260 километре автодороги Р-22 «Каспий». Седельный тягач «ДАФ» с полуприцепом столкнулся с «Газелью». По предварительным данным, 32-летний водитель тягача не справился с управлением.

В результате ДТП 39-летний житель Тамбовской области, находившийся за рулём «Газели», был доставлен в больницу. Проводится проверка.