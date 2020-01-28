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Главу рязанского поселения задержали пьяным за рулём

В посёлке Сотницыно Сасовского района был задержан в нетрезвом виде за рулём автомобиля глава поселения Сергей Лыдин. Об этом сообщает «Вечерняя Рязань».

По данным издания, Лыдина задержали в субботу, 25 января. Он управлял служебным автомобилем, при этом водительских прав у него нет. 

В понедельник, 27 января, суд принял решение отправить главу поселения под арест на 10 суток. 

Обещали принять меры и в местном отделении «Единой России». В партии Лыдин не состоит, но был во фракции ЕР в составе Сотницынского Совета депутатов.

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