Главу рязанского поселения задержали пьяным за рулём

В посёлке Сотницыно Сасовского района был задержан в нетрезвом виде за рулём автомобиля глава поселения Сергей Лыдин. Об этом сообщает «Вечерняя Рязань».



По данным издания, Лыдина задержали в субботу, 25 января. Он управлял служебным автомобилем, при этом водительских прав у него нет.



В понедельник, 27 января, суд принял решение отправить главу поселения под арест на 10 суток.



Обещали принять меры и в местном отделении «Единой России». В партии Лыдин не состоит, но был во фракции ЕР в составе Сотницынского Совета депутатов.

