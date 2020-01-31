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Житель Рязанской области украл оградки с могил ветерана ВОВ и войны в Афганистане

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Шацкий», обслуживающие Путятинский район, раскрыли кражи металлических оградок с могил на кладбищах в селе Поляки и в селе Песочня. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области. 

В полицию обратились родственники ветерана Великой Отечественной войны, могила которого расположена на кладбище в селе Поляки Путятинского района. Местные жители сообщили, что с могилы их родственника похитили металлические столбы и ограду.

Аналогичное сообщение поступило и от жителей села Песочня. Там с местного кладбища похитили ограду с могилы ветерана войны в Афганистане.

Полицейские опросили заявителей и осмотрели места преступлений. Оперативники уголовного розыска предположили, что злоумышленник похитил металлические ограды, чтоб реализовать их как металлолом.

Сотрудники полиции объехали ближайшие пункты приема вторсырья и не обнаружили предметов, похожих на похищенные ограды. Тогда оперативники обследовали пункты в соседних районах и в том числе в городе Рязани.

На пункте приема вторсырья на окраине города Рязани полицейские нашли части похищенных оградок. Выяснить сведения о том, кто сдал эти предметы, не составило труда. Сотрудники полиции установили, что к кражам причастен 23-летний житель поселка Шилово. Ранее он был неоднократно судим за кражу и угон автотранспорта.

Полицейские быстро разыскали и задержали злоумышленника.

По предварительной информации, 23-летний мужчина выбирал самые массивные оградки, в которым будет больше металла. На своем автомобиле он постарался для реализации увезти ограды как можно дальше от места хищения, но это уловка не помогла.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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