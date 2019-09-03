Археологи прокомментировали ситуацию с человеческими черепами, найденными в гараже на окраине Рязани

Археологи возмущены ситуацией, сложившейся с останками пленных немецких и румынских солдат, которые были обнаружены в ящиках в гараже на окраине Рязани. Соответствующий пост появился в группе НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция НОВОСТИ.



Археологи отмечают, что работа поисковиков отличается от их работы, но уважение к мертвым, их останкам и местам захоронения должно быть обязательным. Александр Немченко из Скопина рассказал, что в 2012 году беседовал с руководителем поискового отряда Николаем Стрелковым. Тогда Стрелков рассказал, что останки извлечены и направлены в Рязань на экспертизу.



– Вопрос по перезахоронению он никак не мог решить с руководителями города до сих пор. Сейчас жутко читать, что они находятся в гараже на окраине Рязани, – рассказывает Немченко.



Археологи возмущены, что кости хранятся в гараже, как картошка. Оправданием для этого не может служить даже то, что они принадлежат немецким и румынским солдатам.

