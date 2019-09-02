В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами

В одном из гаражей на окраине Рязани обнаружили ящики с человеческими черепами и костями. Об этом сообщает «КП Рязань».



По предварительным данным, это останки военнопленных, найденные поисковиками в Скопинском районе, в селе Побединка. Их поместил в гараж руководитель одного из поисковых отрядов, в дальнейшем он планировал перезахоронить останки. В общей сложности в гараже нашли 85 черепов.



Скорее всего, это останки немецких и румынских солдат, которые попали в плен во время Сталинградской битвы, а затем добывали уголь в Скопинском районе.

