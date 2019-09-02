На главную Рязань Происшествия В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами
РязаньПроисшествия

В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами

В одном из гаражей на окраине Рязани обнаружили ящики с человеческими черепами и костями. Об этом сообщает «КП Рязань».

По предварительным данным, это останки военнопленных, найденные поисковиками в Скопинском районе, в селе Побединка. Их поместил в гараж руководитель одного из поисковых отрядов, в дальнейшем он планировал перезахоронить останки. В общей сложности в гараже нашли 85 черепов.

Скорее всего, это останки немецких и румынских солдат, которые попали в плен во время Сталинградской битвы, а затем добывали уголь в Скопинском районе. 

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Четыре автомобиля столкнулись на Московском шоссе

На пожаре в Шацке пострадал человек

В МЧС прокомментировали инцидент со сгоревшим в Рязани автомобилем