Жительница Рязанской области победила рак и в 70 лет впервые прыгнула с парашютом

Жительница посёлка Выша Шацкого района Валентина Синегубова в свои 70 лет впервые прыгнула с парашютом. Перед эти пенсионерка победила рак, сообщает сайт издательства «Пресса».

Жизнь Валентины Александровны разделилась на «до» и «после» 19 ноября 2017 года. Проснувшись ночью, женщина поняла, что не может встать с кровати, так как ноги отказали.

В больницу в Рязани Синегубова пролежала 26 дней и ей поставили диагноз: онкология с поражением мягких тканей костей таза. Врачи и сама пациентка после этого готовились к самому худшему.

Но лечение дало свои результаты и через несколько месяцев Валентина Александровна вернулась домой. Правда, инвалидом 1-й группы и ходить могла только с помощью двух костылей.

И тут на помощь пришла её подруга, Людмила Александровна Сауткина. Женщина сказала подруге, что новый 2020 года та должна встретить без костылей. После этого она стала заставлять Валентину ходить ежедневно по 2,5 километра.

– И это и правда помогло! Сначала я избавилась от одного костыля, а на Новый 2020 год, как и велела Людмила, отложила в сторону и второй, – рассказала Синегубова.

Затем, в праздник Ивана Купалы, она начала плавать, а через некоторое время вместе с внуками даже решилась прыгнуть в воду с ветки дерева.

Осмелев, пенсионерка решила осуществить свою давнюю мечту и прыгнуть с парашютом. Прыжок она совершила на аэродроме «Крутицы» в Шиловском районе.