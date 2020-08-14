Пятница, 14 августа, 2020
17.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Жительница Рязанской области победила рак и в 70 лет впервые прыгнула с парашютом

7info

Жительница посёлка Выша Шацкого района Валентина Синегубова в свои 70 лет впервые прыгнула с парашютом. Перед эти пенсионерка победила рак, сообщает сайт издательства «Пресса».

Жизнь Валентины Александровны разделилась на «до» и «после» 19 ноября 2017 года. Проснувшись ночью, женщина поняла, что не может встать с кровати, так как ноги отказали. 

В больницу в Рязани Синегубова пролежала 26 дней и ей поставили диагноз:  онкология с поражением мягких тканей костей таза. Врачи и сама пациентка после этого готовились к самому худшему. 

Но лечение дало свои результаты и через несколько месяцев Валентина Александровна вернулась домой. Правда, инвалидом 1-й группы и ходить могла только с помощью двух костылей. 

 И тут на помощь пришла её подруга, Людмила Александровна Сауткина. Женщина сказала подруге, что новый 2020 года та должна встретить без костылей. После этого она стала заставлять Валентину ходить ежедневно по 2,5 километра. 

– И это и правда помогло! Сначала я избавилась от одного костыля, а на Новый 2020 год, как и велела Людмила, отложила в сторону и второй, – рассказала Синегубова.

Затем, в праздник Ивана Купалы, она начала плавать, а через некоторое время вместе с внуками даже решилась прыгнуть в воду с ветки дерева. 

Осмелев, пенсионерка решила осуществить свою давнюю мечту и прыгнуть с парашютом. Прыжок она совершила на аэродроме «Крутицы» в Шиловском районе.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВолонтёры-экологи продолжают изучать богатую природу Мещёры при поддержке РНПК
Следующая статьяВ Рязанской области ищут мужчину, уехавшего на машине в неизвестном направлении

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Скопинском районе проверили школьные автобусы

Новости Рязани
В преддверии нового учебного года в Скопинском районе сотрудники ГИБДД провели  ежегодное обследование школьных автобусов. Инспекторы проверили техническое состояние...
Узнать больше

С понедельника в Рязани массово отключат горячую воду

Новости Рязани
С понедельника, 17 августа, из-за плановых профилактических работ на нескольких улицах Рязани в районе Горроще отключат горячую воду. Адреса отключения размещены на...
Узнать больше

Аграрии Рязанской области намолотили более 1,4 млн тонн зерна

Новости Рязани
По состоянию на 14 августа зерновые культуры обмолочены на 323 тыс. га, что составляет 49,7% от всей площади, подлежащей уборке. Получено 1424583...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В семье рязанцев, воспитывающей трёх девочек, родился долгожданный сын

Видео
Мальчик, которого назвали Роберт, появился на свет 11 августа в роддоме №2 в Рязани. Его вес при рождении – 3 килограмма 590 граммов, рост – 53 сантиметра.
Узнать больше

Врач рассказала о полезных свойствах мёда

Новости Рязани
14 августа отмечается Медовый Спас – праздник, который совпадает с началом сбора мёда. В этот день он считается особенно целебным.
Узнать больше

Рязанские турагентства предлагают отправиться в отпуск на Байкал

Новости Рязани
Друзья, мы начинаем серию новостей об интересных туристических местах России. Сегодня эксперт по отдыху, менеджер туристического агентства «МК-Тревел» Виктория Коненкова расскажет про Байкал. Как добраться?...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Per aspera ad astra – через тернии к звёздам

Акценты
Таков жизненный девиз сердечно-сосудистого хирурга Рязанского кардиологического диспансера кардиологического диспансера Александра Качинского.
Узнать больше

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

Касимовский район: движение вверх и земное притяжение

#КартаКосмосРязань
На въезде в один из самых крупных и живописных районов Рязанской области – Касимовский – нас встречает большая металлическая стела с гербом муниципалитета. Она хорошо выделается на фоне соснового леса Мещеры, и ее невозможно не заметить.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+