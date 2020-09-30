Жители Рязани примут участие в новом сезоне проекта «Голос», который стартует на Первом канале в пятницу, 9 октября. Об этом пишет «Российская газета».

Среди участников программы также названы жители других российских городов – Саратова, подмосковной Балашихи, Кемерова, Алтайска. А вот иностранных исполнителей будет меньше, так как границы закрыты из-за коронавируса.

Вести программу вновь будет Дмитрий Нагиев. Не изменится и состав наставников – в креслах зрители увидят Полину Гагарину, Валерия Сюткина, Сергея Шнурова и Басту.

«Российская газета» также предполагает, что и регламент сезона останется прежним. Попасть в слепые прослушивания смогут певцы, прошедшие отбор во время кастингов. Завершится всё либо перед Новым годом, либо в первый день 2021 года.