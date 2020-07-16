Выпускник из Касимова получил 100 баллов на ЕГЭ

В среду, 15 июля, стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии, информатике и ИКТ. В Рязанской области несколько выпускников получили на них по 100 баллов. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования и молодёжной политики.

По географии сто баллов получили два выпускника из Ермишинского и Захаровского районов. Выпускник из Касимова сдал на 100 баллов информатику.

По литературе получили высший результат три человека – ученики школ №17 и №73, а также выпускница прошлых лет.