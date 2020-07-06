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Врачи рассказали, как сердечникам вести себя в жару. Рекомендации заведующей отделением медицинской профилактики Рязанского кардиодиспансера, кандидата медицинских наук Ирины Григорьевой опубликованы на сайте регионального минздрава.

В первую очередь, нужно постоянно следить за цифрами артериального давления, вовремя принимать рекомендованные врачом лекарства, отмечает специалист.

По словам Ирины Григорьевой, люди, страдающие сердечно – сосудистыми заболеваниями, в жару должны как можно меньше находиться под солнцем, особенно в промежуток с 12:00 до 16:00. Необходимо беречься от прямых солнечных лучей, носить головные уборы, пользоваться зонтиками. Одежда должна быть легкой, светлых оттенков.

Для помещения оптимальная температура составляет плюс 21-25°.При выходе из дома с собой следует взять препараты, рекомендованные врачом. Обязательно брать с собой бутылку воды. От тяжелого физического труда, в том числе на дачном участке, лучше отказаться, насколько это возможно. Допустимы лишь простые физические упражнения общеукрепляющего типа. Из рациона следует исключить жирную, жареную, соленую пищу, а также полуфабрикаты и газированные напитки. Будьте осторожны с баней, париться гипертоникам не следует. Лучше теплый или прохладный душ, но не ледяной – он может вызвать спазм сосудов и как следствие — повышение артериального давления.

Рекомендуется ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. Если внезапно стало плохо на улице, постарайтесь не паниковать. Стресс усугубит ситуацию. Нужно найти прохладное место, присесть, начать глубоко вдыхать и выдыхать воздух полной грудью. И обязательно принять необходимые медикаменты, напоминает Ирина Григорьева.