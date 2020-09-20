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Во время отпуска Николай Любимов встретился с губернатором Санкт-Петербурга

7info

Во время отпуска Николай Любимов встретился с губернатором Санкт-Петербурга. Об этом глава Рязанской области сообщил у себя на странице в соцсети. 

Встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, состоялся долгий обстоятельный разговор. С Александром Дмитриевичем договорились об обновлении соглашения о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между нашими регионами и разработке конкретной дорожной карты его реализации.

Сегодня экономическое взаимодействие между Рязанской областью и Санкт-Петербургом находится на хорошем уровне: рязанские предприятия поставляют в северную столицу кровельные материалы, аккумуляторы, продукты питания. От петербургских производителей мы получаем лифты, лакокрасочные материалы, чистящие средства.

В разговоре мы затронули тему развития партнерских отношений в сфере медицины и фармацевтики. Это перспективное направление, особенно актуальное в период пандемии. Предприятия Санкт-Петербурга производят медтехнику и современные лекарства, которые нужны для лечения коронавирусной инфекции и пневмоний.

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