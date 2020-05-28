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В Скопинском районе произошла авария на водопроводе

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На территории Скопинского района аварии на водопроводных сетях – явление не редкое. Как правило, это связано с большим процентом изношенности труб. Обслуживание данной территории проводит МКП «Жилсервис».

27 мая в селе Чулково по улице Амбаровка произошел порыв водопроводной трубы, что доставило большие неудобства жителям села.

– Прибывшая к месту бригада рабочих нашла проблемный участок, заменила неисправный участок трубы и устранила проблему, – рассказал директор предприятия Геннадий Чистотин.

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