В Скопинском районе произошла авария на водопроводе

На территории Скопинского района аварии на водопроводных сетях – явление не редкое. Как правило, это связано с большим процентом изношенности труб. Обслуживание данной территории проводит МКП «Жилсервис».
27 мая в селе Чулково по улице Амбаровка произошел порыв водопроводной трубы, что доставило большие неудобства жителям села.
– Прибывшая к месту бригада рабочих нашла проблемный участок, заменила неисправный участок трубы и устранила проблему, – рассказал директор предприятия Геннадий Чистотин.
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