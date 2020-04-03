В Рязанскую области приехали более 24,6 тыс человек

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Изображение TheDigitalWay с сайта Pixabay
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В Рязанской области продолжают учитывать людей, приезжающих из других регионов. Это люди, которые постоянно не живут в населённых пунктах и приехали туда в качестве туристов, на выходные к родственникам, на дачу или с другими целями. Об этом сообщила оперативная группа правительства области. 

По состоянию на утро пятницы, 3 апреля, известно о 24 тыс 606 таких граждан. В правительстве отмечают, что учёт этих людей и контроль за ними может помочь прекратить распространение коронавируса.

На карантине сейчас находится 366 приехавших – они либо соблюдают самоизоляцию, либо помещены в обсервации. У 245 человек наблюдение завершено, они здоровы.

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