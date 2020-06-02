В Рязанской области отремонтировали дорогу к селу Агро-Пустынь

Завершился ремонт дороги от трассы Спас-Клепики – Рязань к селу Агро-Пустынь. Это единственный подъезд к селу. Объект был отремонтирован в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Работы начались в ноябре прошлого года, сообщается в группе «Дороги Рязанской области». Подрядчики выполнили фрезерование старого покрытия, уложили выравнивающий и верхний слои покрытия, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.
На ремонт было потрачено более 25 миллионов рублей.
Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 184 участка.
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