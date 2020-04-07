В Рязанской области мужчина убил пасынка и угрожал жене

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Жителя посёлка Ухолово Рязанской области будут судить за убийство. 11 февраля 2020 года мужчина распивал спиртное с сыном жены от первого брака. Посиделки переросли в конфликт, в результате которого 52-летний мужчина схватил нож и ударил им в шею своего пасынка. От полученной раны молодой человек скончался на месте.

Мать погибшего пыталась вызвать полицию. Тогда обвиняемый начал угрожать ножом и ей.

Как сообщает СК СУ РФ по Рязанской области, в ходе расследования мужчина признал свою вину. Уголовное дело передано в суд.