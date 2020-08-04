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В Рязанской БСМП возобновляются плановые операции

Валерия Мединская

С 10 августа в рязанской БСМП возобновляется плановая госпитализация. Об этом говорится в релизе клиники.

Со 2 апреля специалисты больницы оказывали медицинскую помощь исключительно пациентам с Covid-19 и двусторонними пневмониями. На сегодняшний день в регионе фиксируется все меньше случаев этих заболеваний, а потому врачи различных специальностей вскоре смогут вернуться к привычной работе и оказывать пациентам не только экстренную, но и плановую помощь.

Начинают работу:

  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
  • Отделение гинекологии
  • Отделение урологии
  • I-е травматологическое отделение (ортопедия)
  • II-е травматологическое отделение (травматология)
  • III-е хирургическое отделение (пластическая хирургия)

Все медицинские услуги, предусмотренные стандартами оказания медицинской помощи и Программой ОМС, предоставляются бесплатно.

Консультационный прием для плановых пациентов по направлениям урология, гинекология и пластическая хирургия осуществляется с 12.00 до 13.30, по направлениях сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия – с 13.30 до 15.00. Записаться на консультацию можно по многоканальным телефонам 600-003, 606-003 доб. 2122, 2121, 2210 с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00.

Также с 10 августа в больнице возобновляет работу отделение платных услуг «Здоровье +», где пациенты могут получить консультацию любого специалиста, а также пройти необходимое обследование. Записаться можно по многоканальным телефонам 600-003, 606-003 доб. 2121, 2122, 1245 с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00.

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