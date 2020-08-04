В Рязанской БСМП возобновляются плановые операции

С 10 августа в рязанской БСМП возобновляется плановая госпитализация. Об этом говорится в релизе клиники.

Со 2 апреля специалисты больницы оказывали медицинскую помощь исключительно пациентам с Covid-19 и двусторонними пневмониями. На сегодняшний день в регионе фиксируется все меньше случаев этих заболеваний, а потому врачи различных специальностей вскоре смогут вернуться к привычной работе и оказывать пациентам не только экстренную, но и плановую помощь.

Начинают работу:

Отделение сердечно-сосудистой хирургии

Отделение гинекологии

Отделение урологии

I-е травматологическое отделение (ортопедия)

II-е травматологическое отделение (травматология)

III-е хирургическое отделение (пластическая хирургия)

Все медицинские услуги, предусмотренные стандартами оказания медицинской помощи и Программой ОМС, предоставляются бесплатно.

Консультационный прием для плановых пациентов по направлениям урология, гинекология и пластическая хирургия осуществляется с 12.00 до 13.30, по направлениях сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия – с 13.30 до 15.00. Записаться на консультацию можно по многоканальным телефонам 600-003, 606-003 доб. 2122, 2121, 2210 с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00.

Также с 10 августа в больнице возобновляет работу отделение платных услуг «Здоровье +», где пациенты могут получить консультацию любого специалиста, а также пройти необходимое обследование. Записаться можно по многоканальным телефонам 600-003, 606-003 доб. 2121, 2122, 1245 с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00.