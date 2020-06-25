В Рязани сохранят назначение здания хлебозавода N1

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В Рязани сохранят прежнее назначение здания муниципального хлебозавода N1. Об этом на заседании Рязанской городской Думы 25 июня сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

В здании планируется расположить сухарно-бараночное производство, есть и другие варианты использования помещения по назначению.

Сорокина напомнила, что целью присоединения хлебозавода N1 к хлебозаводу N3 была оптимизация расходов, расширение ассортимента и повышение качества продукции в условиях высокой конкуренции на рынке хлебобулочных изделий. По словам главы администрации, рязанцы уже сейчас могут оценить положительные изменения от объединения предприятия, в частности, появление новых наименований продукции.

Напомним, решение о реорганизации муниципальных хлебозаводов Рязанская городская Дума приняла 30 января 2020 года.