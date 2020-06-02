В Рязани проведут тренировку по эвакуации населения

В четверг, 4 июня, в Солотче будет проводиться тренировка по эвакуации населения жилого комплекса «Мещера», а также детей и персонала оздоровительного лагеря «Сказка». Тренировка начнётся в 8.00. Об этом глава администрации Елена Сорокина сообщила на своей странице в Фейсбук.
– От нашей сознательности и дисциплины зависит сохранность природных ресурсов, имущества и жизни людей, – обратилась Сорокина к рязанцам. – Работа в этом направлении будет продолжена до окончания летнего пожароопасного сезона.
Глава администрации напомнила, что в регионе действует особый противопожарный режим. Рязанцам запрещено посещать леса и въезжать в них на машине.
На время действия особого режима в лесах организуют круглосуточное дежурство пожарной охраны, уборку сухой травы и горючего мусора. Для оповещение жителей на территории Рязани действует региональная автоматизированная система, 16 сирен расположены в разных районах города, 2 сегмента комплексной системы находятся в Борках и в Солотче.
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