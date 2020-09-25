В Рязани произошла массовая авария с участием автомобилей и мотоциклов

В четверг, 24 сентября, в Рязани произошла массовая авария с участием двух автомобилей и двух мотоциклов. Два человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 21:17 возле дома №21к.2 по улице Бирюзова. 57-летний рязанец за рулем «Лады Калины» при повороте налево не уступил дорогу двум мотоциклам, которые ехали во встречном направлении. В итоге автомобиль врезался в 33-летнего рязанца на «Кавасаки» и 28-летнего рязанца на «Хонде». После удара автомобиль по инерции продолжил движение и врезался в машину «Ниссан Теана», что стояла на перекрестке.

— В результате аварии водитель и 25-летняя пассажирка мотоцикла «Кавасаки» получили травмы. Девушка была госпитализирована, — говорится в сообщении.

После сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель «Кавасаки» не имел права управления мотоциклом. По факту произошедшего проводится проверка.



