В Рязани продолжается ремонт дорог и благоустройство территорий

В понедельник, 13 июля, глава администрации Рязани провела рабочее совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. Они обсудили благоустройство городских территорий, реализацию национальных проектов, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания и социальной сферы.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязани отремонтировали дороги на улицах Забайкальская, Щедрина, Высоковольтная.

На улицах Кальная, Солнечная, Петрова, Семинарская, Каширина, Станкозаводская и Бирюзова нанесли дорожную разметку. На улицах Интернациональная, Новосёлов и на проезде Шабулина работы продолжаются.

На Куйбышевском шоссе подрядная организация по заказу Рязаньэнерго прокладывает ливневую канализацию. Глава администрации поручила управлению благоустройства держать на контроле соблюдение подрядчиком графика работ и отсутствия препятствия проезду на этом участке транспортных средств.

В городе продолжают косить траву, пилить деревья, вывозить мусор и ветки.

Рязанские детские сады готовятся к открытию 555 дежурных групп. В них будут принимать воспитанников учреждений, у которых оба родителя (законных представителя) или единственный родитель работают в период действия режима повышенной готовности.

В августе, при благоприятной эпидемиологической обстановке, возобновят работу столовые по обеспечению граждан горячим питанием.