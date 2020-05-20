В Рязани помыли памятник Ленину

В среду, 20 мая, работники Дирекции благоустройства города помыли памятник Ленину в центре Рязани. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Сначала скульптуру отмыли водой, а затем обработали специальным раствором. После него памятник стал блестеть, кроме того, этот раствор помогает сохранить материал, из которого сделан памятник.
Также был отмыт постамент, приведена в порядок прилегающая территория. На следующей неделе рядом с памятником посадят цветы.
Скульптуру Ленина на одноимённой площади в центре Рязани моют несколько раз в году – в начале весны, перед массовыми мероприятиями и осенью перед наступлением холодов.
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