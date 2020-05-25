В Рязани передали в суд дела в отношении группы наркоторговцев

В Рязани прокурор Октябрьского района утвердил обвинительные заключения и передал в суд уголовные дела в отношении подозреваемых в распространении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Фигурантами уголовных дел стали 26 человек, в том числе и граждане республик СНГ. По версии следствия, они в составе преступной организации занимались незаконным распространением наркотиков, в том числе на территории Рязанской области.
Уголовные дела в отношении обвиняемых были возбуждены по нескольким статьям УК РФ – 210, 228.1, 174.1. В качестве наказания им грозит до 20 лет лишения свободы.
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