В Роспотребнадзоре прокомментировали возможное открытие детских садов в Рязани

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На странице губернатора Рязанской области Николая Любимова представители Роспотребнадзора ответили на вопрос, почему не открываются детские сады в Рязани.

В сообщении отмечается, что в ведомстве обеспокоены этим вопросом. Сотрудниками проводится большая аналитическая работа, отслеживаются показатели, закреплённые в методических рекомендациях Роспотребнадзора (МР 3.1.0178-20), оцениваются все возможные риски. При этом основной приоритет – сохранение здоровья детей.

– Важно понимать, что в разных регионах ситуация с коронавирусной инфекцией различная, – говорится в сообщении. – Что касается Москвы, то именно там раньше других субъектов регистрировалась заболеваемость COVID-19, и соответственно снижение заболеваемости произошло раньше, что и послужило основанием для снятия ограничительных мер.

В Роспотребнадзоре сообщили, что дежурные группы в детских садах можно будет открывать только на втором этапе снятия ограничений. Пока же в Рязанской области первый этап.

– Очень надеемся, что в скором времени и у нас ситуация улучшится, что позволит оперативному штабу правительства Рязанской области принять соответствующие долгожданные решения, – отметили в Роспотребнадзоре.