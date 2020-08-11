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Новости РязаниПроисшествия

В лобовом ДТП в Скопинском районе пострадали три человека

7info

В результате ДТП в Скопинском районе пострадали три человека. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса». 

Авария случилась во вторник, 11 августа, на автодороге Скопин – Горлово. По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля Skoda, не убедившись в безопасности манёвра, пошёл на обгон и совершил лобовое столкновение с ВАЗ-21150.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля ВАЗ 1964 года рождения и два его пассажира. Всех их отвезли в Скопинский ММЦ для получения медицинской помощи. 

По факту аварии проводится проверка.

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