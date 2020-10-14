В Касимове и Милославском продолжается расселение жителей из аварийного жилья

В среду, 14 октября, губернатор Рязанской области поучаствовал в селекторном совещании по вопросу реализации федеральных проектов, которое провел министр строительства РФ Владимир Якушев. На встрече Николай Любимов рассказал, что в рамках нацпроекта продолжается расселение жителей Касимова и Милославского из аварийного жилья. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.
Работы ведутся в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
Также на совещании обсудили вопросы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». На его реализацию было выделено около 376 млн рублей.