В Касимове и Милославском продолжается расселение жителей из аварийного жилья

В среду, 14 октября, губернатор Рязанской области поучаствовал в селекторном совещании по вопросу реализации федеральных проектов, которое провел министр строительства РФ Владимир Якушев. На встрече Николай Любимов рассказал, что в рамках нацпроекта продолжается расселение жителей Касимова и Милославского из аварийного жилья. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Работы ведутся в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

— Мы рассчитываем завершить работу без задержек и в срок. Задачи понятны, – резюмировал Николай Любимов.

Также на совещании обсудили вопросы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». На его реализацию было выделено около 376 млн рублей.

— Работы ведутся в 17 муниципальных образованиях Рязанской области. Будет благоустроено 29 общественных и 20 дворовых территорий. На большинстве объектов они уже завершены. Кроме того, за счет дополнительно поступивших в регион средств в июне текущего года в городе Сасове реализуется проект «Купеческое наследие», — рассказал губернатор Рязанской области.