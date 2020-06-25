В ДТП с маршруткой в центре Рязани пострадали люди

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В результате ДТП с маршруткой в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в среду, 24 июня, в 13.15 у дома №9 на улице Ленина. 50-летняя жительница Рязани, ехавшая в сторону площади Театральной на автомобиле «Киа Сид», врезалась в попутный автобус ПАЗ под управлением 52-летнего рязанца.

В результате ДТП получили травмы пассажиры автобуса в возрасте 26 и 64 лет. Им потребовалась помощь медиков.