В четверг рязанцев ждёт массовое отключение холодной воды

В четверг, 16 июля, в Рязани будут проводиться аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

В связи с этим холодную воду отключат на 9 улицах и в двух посёлках Рязани.

Без воды придётся обходиться рязанцам, проживающим и работающим по следующим адресам:

ул. Щорса, д. с 1 по 5, д. 2б, д. 2в, и с корпусами, д. 38а, д. 38/11, д. 33а (д/сад №116),

ул. Нахимова, д. 1 (школа №57), д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 19, д. 66, д. 66 корп. 1, д. 66 корп. 2, д. 68,

ул. Мусоргского, д. 66, д. 68,

ул. Котовского, д. 1/3,

ул. Кутузова, д. 12 корп. 1, д. 46,

ул. Ушакова, д. 2а, д. 2б,

ул. Гайдара, д. 2а,

ул. Черновицкая, д. 19, д. 24 корп. 1, д. 26/43, д. 28, д. 28а, д. 30, д. 30а, д. 30б, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 2, д. 32а (д/сад №145), д. 34, д. 34 корп. 1, д. 34 корп. 2, д. 34 корп. 3, д. 36, д. 38, д. 38 корп. 1, д. 38 корп. 2, д. 38 корп. 3, д. 54,

ул. Гоголя, д. 45, д. 45 корп. 1, д. 45 корп. 2, д. 47, д. 49, д. 51,

пос. Южный (частный сектор),

пос. Сысоево (частный сектор).

Отключение продлится с 9.00 до 17.00.

Воду будут подвозить к дому 3 корпус 1 на улице Нахимова.