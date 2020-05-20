В четверг рязанцев ожидают дождь с грозой

Официальный сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал прогноз погоды на четверг, 21 мая.
На завтра синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди. В отдельных районах региона ожидается гроза.
Ветер завтра будет западный, скоростью до 10 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 метров в секунду.
– Температура воздуха по области ночью +1…+6°С, днём +9…+14ºС, – говорится в сообщении на сайте МЧС.
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