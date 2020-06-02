Состоялось заседание оперативной рабочей группы правительства Рязанской области

Во вторник, 2 июня,состоялось очередное заседание оперативной группы правительства Рязанской области. Обсуждалась обстановка по заболеваемости коронавирсом в регионе и меры противодействия распространению инфекции в муниципальных образованиях.
На заседании был рассмотрен отчёт о работе, которая проводится в областном центре. С 1 июня городские маршруты начали обслуживать порядка 600 единиц коммерческого транспорта и 180 единиц подвижного состава МУП «УРТ».
Продолжается регулярная обработка парков и скверов, улиц и тротуаров, подземных и надземных переходов, других мест общего пользования. В целом на начало июня только дезинфекция детских площадок в Рязани проводилась свыше 680 раз, большинство из них было обработано повторно. Дезинфекция городских территорий будет продолжена при благоприятных погодных условиях.
Продолжается комплексная обработка подъездов и придомовых территорий, детских и спортивных площадок во дворах многоквартирных домов. За прошедшие выходные о некачественной дезинфекции подъездов или ее отсутствии сообщили 7 рязанцев. По всем обращениям проводятся проверки.
В общеобразовательных учреждениях Рязани завершен учебный год. Школьникам льготной категории за 36 учебных дней дистанционного обучения выдано порядка 37,5 тыс. продуктовых наборов.
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