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Состоялось заседание оперативной рабочей группы правительства Рязанской области

7info
Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay
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Во вторник, 2 июня,состоялось очередное заседание оперативной группы правительства Рязанской области. Обсуждалась обстановка по заболеваемости коронавирсом в регионе и меры противодействия распространению инфекции в муниципальных образованиях.

На заседании был рассмотрен отчёт о работе, которая проводится в областном центре. С 1 июня городские маршруты начали обслуживать порядка 600 единиц коммерческого транспорта и 180 единиц подвижного состава МУП «УРТ».

Продолжается регулярная обработка парков и скверов, улиц и тротуаров, подземных и надземных переходов, других мест общего пользования. В целом на начало июня только дезинфекция детских площадок в Рязани проводилась свыше 680 раз, большинство из них было обработано повторно. Дезинфекция городских территорий будет продолжена при благоприятных погодных условиях.

Продолжается комплексная обработка подъездов и придомовых территорий, детских и спортивных площадок во дворах многоквартирных домов. За прошедшие выходные о некачественной дезинфекции подъездов или ее отсутствии сообщили 7 рязанцев. По всем обращениям проводятся проверки.

В общеобразовательных учреждениях Рязани завершен учебный год. Школьникам льготной категории за 36 учебных дней дистанционного обучения выдано порядка 37,5 тыс. продуктовых наборов.

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