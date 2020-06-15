Скончался преподаватель РязГМУ

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В понедельник, 15 июня, стало известно о смерти начальника отдела по воспитательной работе РязГМУ Владимира Васильева. Об этом сообщило Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области в своей официальной группе ВКонтакте.

О Владимире Ивановиче вспоминают как о человеке, с энтузиазмом и интересом откликавшемся в мероприятиях и акциях министерства. Васильев поддерживал волонтёрское движение, открывал третий трудовой семестр, отправлял «звездные отряды», внёс большой вклад в развитие молодёжной политики региона.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким Владимира Васильева.