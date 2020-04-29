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Рязаньстат оценил уровень безработицы в регионе

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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В настоящее время по вопросам занятости и безработицы в Рязанской области ежемесячно опрашивается 750 человек в возрасте 15 лет и старше, или 0,08% населения этого возраста. Об этом сообщается на сайте Рязаньстата. 

Обследование рабочей силы позволяет получить данные о распределении населения на три категории: занятые, безработные и лица, не относящиеся к рабочей силе в соответствии с методологией Международной организации труда.

Итоги обследований, проведённых в I квартале 2020 года, показывают, что численность рабочей силы в области составила 503,3 тыс. человек, из которых 481,6 тыс. человек – занятые и 21,7 тыс. человек – безработные.

Уровень общей безработицы составил 4,3% против 3,9% в соответствующем периоде прошлого года.

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