Рязаньстат оценил уровень безработицы в регионе

В настоящее время по вопросам занятости и безработицы в Рязанской области ежемесячно опрашивается 750 человек в возрасте 15 лет и старше, или 0,08% населения этого возраста. Об этом сообщается на сайте Рязаньстата.
Обследование рабочей силы позволяет получить данные о распределении населения на три категории: занятые, безработные и лица, не относящиеся к рабочей силе в соответствии с методологией Международной организации труда.
Итоги обследований, проведённых в I квартале 2020 года, показывают, что численность рабочей силы в области составила 503,3 тыс. человек, из которых 481,6 тыс. человек – занятые и 21,7 тыс. человек – безработные.
Уровень общей безработицы составил 4,3% против 3,9% в соответствующем периоде прошлого года.
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