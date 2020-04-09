Рязанский театр кукол написал песню про врачей и карантин

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Рязанский театр кукол присоединился к культурному флешмобу #искусствоврачам. Артисты исполнили песню на мотив «Группы крови» Виктора Цоя, а текст посвятили сложившейся ситуации, самоизоляции и самоотверженному труду врачей.

– Дорогие друзья, спасибо за ваш самоотверженный труд!Сегодня мы остаемся дома. Конечно, мы очень скучаем по театру, общему делу, зрителю, друг другу, но нас утешает и поддерживает мысль о том, оставаясь дома, мы боремся за жизнь и здоровье своих близких, друзей, родных. Если мыслить масштабно, за будущее родного города и даже страны. Будем ответственными, дисциплинированными, находчивыми. Будем помнить о том, что, оставаясь дома, мы помогаем врачам и медсестрам, о том, что сегодня мы все – «одной группы крови»! – говорится в группе театра ВКонтакте.