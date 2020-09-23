Рязанские компании стали финалистами всероссийского конкурса «Экспортер года»

Две рязанские компании вошли в тройку призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всероссийская премия «Экспортер года» была учреждена правительством РФ. Она присуждается компаниям и ИП, которые достигли больших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг.

Так, в номинации «Трейдер года» призером стала компания ООО «Рельеф-Центр», а ООО «Риваль» показало себя в номинации «Новая география».

Они будут представлять Рязань на всероссийском этапе конкурса, который пройдет в ноябре 2020 года.