Рязанка отсудила у управляющей компании деньги за залитую квартиру

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В Рязанском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба на решение Московского районного суда г. Рязани по иску гражданки к ООО «Зелёная роща» о защите прав потребителей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 22 апреля 2019 года произошло залитие водой квартиры истицы. Представители управляющей компании составили акт о том, что причиной залития послужило механическое воздействие третьими лицами на водопровод и вентиль системы горячего водоснабжения на кухне, вследствие чего образовался свищ на трубопроводе горячего водоснабжения. В квартире не предоставлялся доступ к общедомовым инженерным коммуникациям для проведения весеннего, осеннего профилактического осмотра. Нормативный срок эксплуатации общедомовой системы горячего водоснабжения истёк, требуется проведение капитального ремонта. Собственники помещений многоквартирного дома были уведомлены о необходимости проведения капитального ремонта системы горячего водоснабжения и порядка переноса сроков его проведения ранее, чем установлены Региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Истица не согласилась с актом и 30 мая 2019 года в порядке досудебного урегулирования спора обратилась к ответчику с письменным требованием возместить причинённый ущерб. Претензия была оставлена без удовлетворения.

В ходе рассмотрения настоящего гражданского дела была назначена судебная экспертиза, согласно заключению которой причиной повреждений водопровода системы горячего водоснабжения на кухне квартиры является её значительный физический износ, выраженный в виде засора отложениями и внутренней коррозии трубы ответвления, что повлекло за собой отказ системы в виде срыва запорного крана и привело к залитию указанной квартиры.

Судом первой инстанции также установлено, что порыв системы горячего водоснабжения произошёл в месте резьбового соединения трубы и крана, то есть, до первого отключающего устройства или запорно-регулировочного крана, что относится к общему имуществу многоквартирного дома, осуществлять контроль за которым, согласно договору управления многоквартирным домом, обязана управляющая организация. Следовательно, ответственность за причинённый в результате залития ущерб должна быть возложена на ООО «Зелёная роща».

Московский районный суд, рассмотрев материалы дела, иск гражданки удовлетворил частично, взыскал с ООО «Зелёная роща» в пользу истицы материальный ущерб, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, судебные расходы на общую сумму более 120 тысяч рублей.

Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.