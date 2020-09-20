Рязанцы получают федеральные гранты на реализацию проектов

Представители Рязанской области получают гранты на реализацию различных проектов. Об этом сообщается в группе регионального Минобра в соцсети ВКонтакте.

Проект «Комплекс молодёжных практик «Родина» Никиты Кузьмина получил грант Федерального агентства по делам молодёжи в рамках Международного форума «Байкал». Размер поддержки составит 597 тыс рублей.

В рамках проекта «Родина» в Рязанской области запланировано 6 тематических туристических выездов, на которых участники узнают больше о новых молодёжных практиках. Ранее проект «Родина» отметили на грантовом конкурсе губернатора Рязанской области. В 2020 году состоялся один туристический выезд.

Проект «Комплекс семейных практик «Family cup» Татьяны Кузьминой получил грант Росмолодёжи на Всероссийском форуме молодых семей.

Планируется, что в регионе пройдёт серия мероприятий, ориентированная на поддержку молодых семей. Проект объединит мастер-классы, встречи, туристические выезды, с консультациями психологов и специалистов. Размер грантовой поддержки – более 500 тыс рублей.