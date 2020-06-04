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Рязанцы открывают новые счета эскроу

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По данным регионального отделения Банка России, в Рязанской области на 1 мая 2020 года открыто 6 счетов эскроу. Общая сумма кредитных договоров по ним превысила 1,78 млрд рублей.

Ни один счет в Рязанской области пока не «раскрыт», то есть ни один объект, строительство которого идет в рамках проектного финансирования, еще не сдан.

«Средства становятся доступны застройщикам только после ввода здания в эксплуатацию и передачи квартир в собственность покупателей, – напоминает начальник экономического отдела Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Виталий Ларин. – В случае банкротства застройщика или неисполнения им своих обязательств перед участниками долевого строительства банк, который следит за сделкой, возвращает деньги. Это позволяет избежать появления обманутых дольщиков».

Кроме того, деньги попадают под действие системы обязательного страхования вкладов. Максимальное возмещение составляет 10 млн рублей.

Средняя процентная ставка по кредитам застройщикам в Центральном федеральном округе составляет 5,59%. Она меняется индивидуально для каждого конкретного договора, в зависимости от объема средств, накопленных на счетах эскроу, а также иных факторов (например, программ поддержки застройщиков — субъектов малого и среднего предпринимательства).

Обязательное банковское сопровождение сделок введено в России 1 июля 2019 года. При возведении объектов недвижимости застройщик может использовать собственные средства или заемные. Открыть счет эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве могут только те кредитные организации, которые входят в специальный реестр. Список уполномоченных банков есть на сайте Банка России и обновляется ежемесячно.

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