Рязанцев приглашают в диванное путешествие по есенинским местам

В пятницу, 24 апреля, все желающие смогут совершить диванное путешествие по есенинским местам. В 19.00 автор проекта «Я вам покажу!» Ксения Паначёва покажет вам Рязань через призму пребывания в этом городе поэта Сергея Есенина.
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В ходе экскурсии вы узнаете, какие адреса в центре города связаны с именем Сергея Есенина, а также познакомитесь с малоизвестными фактами из биографии Есенина и близких ему людей.
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