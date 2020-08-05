Рязанцев приглашают на Workout-баттл

В среду, 5 августа, в рязанском лесопарке состоится спортивное мероприятие, посвящённое Дню физкультурника. Всех совершеннолетних любителей спорта приглашают на мастер-класс и тренировку на workout-площадке.

В программе мероприятия: разминка с чемпионом, workout-баттл в режиме «Американка», спортивные конкурсы от ведущего, кубки и призы лучшим от Министерства физической культуры и спорта Рязанской области и партнёров проекта.

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Событие будет проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, введённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ. Участникам мероприятия необходимо быть в масках, соблюдать дистанцию 1,5 метра и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.