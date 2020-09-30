Новости Рязани сегодня: 30 сентября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 30 сентября.

В Рязани суд заблокировал более 60 сайтов с проститутками.

Сотрудники прокуратуры Московского района Рязани в ходе мониторинга в 2020 году выявили 63 сайта. На этих сайтах размещалась реклама платных интимных услуг. При этом доступ к ресурсам не был ограничен. В том числе и для детей.

В работе рязанских таксистов выявили нарушения.

Рейды по проверке соблюдения правил перевозки пассажиров проводили совместно сотрудники полиции и регионального Минтранса. всего было проведено пять контрольных мероприятий.

Проверяющие выявили 6 таксистов, работающих без разрешения на ведение предпринимательской деятельности, четверо таксистов перевозили пассажиров без специального фонаря, в салоне машин не было необходимой информации. Ещё двое установили фонарь «такси» незаконно.

В Рязани презентовали интерактивную карту космических объектов области.

Идея проекта заключалась в создании интерактивной карты Рязанской области, на которой обозначены места, связанные с освоением космоса. Работа над картой длилась несколько месяцев, а во вторник она была представлена гостям.

В Рязанской области отремонтировали ещё одну дорогу по нацпроекту.

Речь идёт о дороге «Чернобаево – Истье – М-5 «Урал», которая проходит по Старожиловскому району. Её протяжённость – более 15 км. Капитальный ремонт проведён в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме дорожного полотна, отремонтированы мосты через реки Истья и Полька, обустроены тротуары. Стоимость проекта превысила 328 млн. руб.

В Рязанском онкоцентре появилась молекулярно-генетическая лаборатория.

Современная противоопухолевая лекарственная терапия имеет в своем арсенале препараты, которые основываются на генетическом анализе опухолевой ткани. Специалисты Рязанского онкологического диспансера отмечают, что без такого исследования назначение дорогостоящих препаратов бессмысленно.

За 8 месяцев в Рязанской области выявлено 176 новых случаев ВИЧ.

За первые 8 месяцев 2020 года в Рязанской области зарегистрировано 176 случаев ВИЧ-инфекции. Это почти на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года (206 человек). Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области. Специалисты Центра СПИД отмечают, что на сегодняшний день преобладает половой путь заражения. Более 70% или 128 человек инфицировались именно. 27% пациентов заразились при употреблении наркотических средств (48 человек).

Регион получит 15 млн на жильё для ветеранов

Решение выделить области дополнительные средства принято в Федеральном Собрании РФ.