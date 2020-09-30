В Рязани презентовали интерактивную карту космических объектов области

Во вторник, 29 сентября, в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина в Рязани состоялась презентация проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики». Проект реализован на базе сайта РИА «7 новостей».

Идея проекта заключалась в создании интерактивной карты Рязанской области, на которой обозначены места, связанные с освоением космоса. Работа над картой длилась несколько месяцев, а во вторник она была представлена гостям.

Мероприятие началось с приветствия директора библиотеки Ларисы Крохалёвой и директора автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых» Алексея Жеглова.

— Идея проекта зародилась в 2019 году на Фёдоровских чтениях, и именно тогда наш вдохновитель Ирина Нечаева познакомила нас с космической головой Александром Марусевым, который внес предложение создать подобный проект, — отметил Алексей Жеглов.

Затем прошло награждение людей, которые внесли вклад в создание карты: руководителей вузов, школ и учреждений культуры, педагогов, библиотекарей. В ходе мероприятия были показаны фотографии, видеоролики и другие материалы, созданные во время работы над проектом.

После этого приглашенные гости разделились: руководители и сотрудники региональных, муниципальных органов власти, образовательных организаций, учреждений культуры посетили экскурсию по Центральной городской библиотеке и поучаствовали в круглом столе, а со студентами Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина провели мастер-классы.

Так, выпускающий редактор информационного агентства «7 новостей» Алексей Самохин рассказал о создании интерактивной карты, а руководитель отдела аналитики областной газеты «Рязанские ведомости» Людмила Иванова поведала участникам, как написать «улётный» лонгрид. Кроме того, на мероприятии выступили директор центральной сасовской библиотеки Лариса Бабанова с лекцией «По следам Николая Фёдорова», а также главный научный сотрудник Музея К.Э. Циолковского Ирина Цыдакова с материалом о музее Циолковского в селе Ижевском.

Завершилось все приглашением на экскурсии по точкам интерактивной карты и кофе-брейком участников и руководителей.