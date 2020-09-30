В Рязанском онкоцентре появилась молекулярно-генетическая лаборатория

Одной из ключевых мер Национального проекта «Здравоохранение» является усиление диагностической базы. В региональном онкоцентре завершилась поставка и монтаж оборудования для молекулярно-генетической лаборатории. Это позволит не отправлять пациентов в Москву для определения генетического строения опухоли, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Современная противоопухолевая лекарственная терапия имеет в своем арсенале препараты, которые основываются на генетическом анализе опухолевой ткани. Специалисты Рязанского онкологического диспансера отмечают, что без такого исследования назначение дорогостоящих препаратов бессмысленно.

Анализ опухоли каждого конкретного пациента и формирование индивидуального перечня потенциальных молекул-мишеней станет возможным благодаря внедрению методик молекулярно-генетического анализа в клиническую практику диспансера.