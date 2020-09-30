В работе рязанских таксистов выявили нарушения

В сентябре в работе рязанских таксистов выявили 12 нарушений. Об этом сообщается на сайте Минтранса Рязанской области.
Рейды по проверке соблюдения правил перевозки пассажиров проводили совместно сотрудники полиции и регионального Минтранса. всего было проведено пять контрольных мероприятий.
Проверяющие выявили 6 таксистов, работающих без разрешения на ведение предпринимательской деятельности, четверо таксистов перевозили пассажиров без специального фонаря, в салоне машин не было необходимой информации. Ещё двое установили фонарь «такси» незаконно.