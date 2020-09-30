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В Рязани суд заблокировал более 60 сайтов с проститутками

7info
Изображение Bessi с сайта Pixabay

В Рязани после вмешательства прокуратуры Московского района города заблокировали более 60 сайтов, рекламирующих услуги проституток. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Сотрудники прокуратуры Московского района Рязани в ходе мониторинга в 2020 году выявили 63 сайта. На этих сайтах размещалась реклама платных интимных услуг. При этом доступ к ресурсам не был ограничен. В том числе и для детей.

Прокуратура направила в суд 63 исковых заявления об ограничении доступа к этим сайтам. 61 из них уже рассмотрено, требования прокуратуры удовлетворены. Ещё 2 иска находятся в процессе рассмотрения.

После получения решения суда, информация поступает к интернет-провайдерам, которые и ограничивают доступ к запрещённым сайтам. 

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