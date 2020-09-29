Новости Рязани сегодня: 29 сентября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 29 сентября.

В Рязани в штатном режиме стартовал отопительный сезон. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В мэрии отметили, что в первый день тепло было пущено в 62 детских сада, 41 школу, больницу, 3 объекта культуры и 2 спортивных учреждения. Во вторник, 29 сентября, планируется подать теплоноситель во все оставшиеся объекты соцсферы города.

Захаровский молзавод оштрафовали за отсутствие документов на продукцию.

Проверка на заводе прошла в марте этого года. Специалисты Россельхознадзора обнаружили продукцию без документов. Невозможно было установить её сроки годности и дату изготовления. «Обезличенную» продукцию весом более 7 тонн уничтожили, а в отношении ЗАО «Захаровский молзавод» составили протокол об административном правонарушении. Арбитражный суд признал предприятие виновным в нарушении требований безопасности продукции и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Школьные каникулы в Рязани продлевать не планируют.

Отправлять рязанских школьников на двухнедельные каникулы в начале октября не планируется. Ранее о том, что в Москве учеников отправят на каникулы с 5 по 18 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин. Причина такого решения – сезонный рост простуд и случаев коронавируса. Школы Рязани и области продолжат работу по утверждённым ранее планам.

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Рязанской области.

Так, COVID-19 подтвердился у 40 рязанцев. С начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 8133 человека. 6702 человека уже выздоровели. От новой коронавирусной инфекции умерло 50 человек. Всего в России за сутки зафиксировано 8232 случая инфицирования.

Под Рязанью от взрыва самогонного аппарата пострадали мать и ребёнок.

ЧП произошло в многоквартирном доме. В момент взрыва в квартире находилась семья. 11-летний мальчик и его молодая мать получили ожоги. Пострадавшую семью доставили в медицинское учреждение.Взрыв также нанёс ущерб квартире. Повреждены окна в нескольких комнатах. Обстоятельства произошедшего предстоит установить специалистам.

Санавиация доставила в Рязань мужчину с нарушениями работы сердца.

Мужчине потребовалась срочная операция по установке кардиостимулятора. Внезапные нарушения сердечного ритма представляли угрозу его жизни. По пути в Рязань состояние пациента ухудшилось. Однако врачам удалось его стабилизировать.

Строительство школы №1 в Сасове начнут уже в этом году.

На возведение школы №1 в Сасове в 2020 году из федерального бюджета направят 66 517 000 рублей, а в 2021 году более 285 000 000 рублей.

Рязанцам рассказали об особенностях уплаты имущественных налогов в 2020 году.

Общая сумма взыскания в 2020 году составила 2 млрд 403 млн рублей, а это на 6,3% (142,1 млн рублей) больше, чем в прошлом. Возросло и количество объектов, которые обкладываются налогом. Так, земельных участков у людей стало больше на 6 500, а транспорта — на 1 600. Самый большой рост наблюдается в объектах капитального строительства. Их количество увеличилось на 21 100.

Выписанные пациенты Рязанского кардиодиспансера получили подарки.

В этот же день в отделении профилактики с пациентами, пришедшими на диспансеризацию, проводились беседы, посвященные Всемирному дню сердца, в ходе которых были обозначены факторы риска развития болезней системы кровообращения, подчеркивалась значимость ведения здорового образа жизни. Желающие получили методическую литературу.

Роспотребнадзор выявил 18 нарушений в ходе рейдов.

Сотрудники Роспотребнадзора проверяют, как в Рязани и области реализуются мероприятия по предупреждению распространения COVID-19. На днях специалисты ведомства проинспектировали 184 объекта. Среди них – торговые центры, рестораны и кафе, магазины, ночные клубы. Сотрудники Роспотребнадзора проверяли работников на использование средств индивидуальной защиты. В помещениях они обращали внимание на наличие антисептиков и на то, как проводится дезинфекция кассовых зон и торговых залов в период распространения коронавирусной инфекции. Также специалисты следили за соблюдением рязанцами социальной дистанции.