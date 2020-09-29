Выписанные пациенты Рязанского кардиодиспансера получили подарки

Магниты с изображением сердца и воздушные шары-сердечки вручены пациентам, которые выписаны из Рязанского кардиодиспансера сегодня, 29 сентября, во Всемирный день сердца. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

В 2020 году эта дата в РФ отмечается в 20-й раз. Она является частью глобальной профилактической кампании в сфере медицины.

Акция с вручением сувениров состоялась в Рязанском кардиодиспансере впервые. Подарки получили 25 человек, успешно завершивших курс лечения в стационаре.

В этот же день в отделении профилактики с пациентами, пришедшими на диспансеризацию, проводились беседы, посвященные Всемирному дню сердца, в ходе которых были обозначены факторы риска развития болезней системы кровообращения, подчеркивалась значимость ведения здорового образа жизни. Желающие получили методическую литературу.