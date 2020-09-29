Отопительный сезон стартовал в Рязани

В понедельник, 28 сентября, в Рязани в штатном режиме стартовал отопительный сезон. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В мэрии отметили, что в первый день тепло было пущено в 62 детских сада, 41 школу, больницу, 3 объекта культуры и 2 спортивных учреждения. Во вторник, 29 сентября, планируется подать теплоноситель во все оставшиеся объекты соцсферы города.

Отопление в жилых домах начнут подключать с 1 октября по заявкам управляющих организаций.

Отчитываться о ходе пуска тепла управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани будет ежедневно. Такое поручение дала глава администрации Елена Сорокина.