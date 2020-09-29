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Рязанцам рассказали об особенностях уплаты имущественных налогов в 2020 году

Елена Лобанова

Во вторник, 29 сентября, в Рязани прошла пресс-конференция УФНС, посвященная уплате имущественных налогов в 2020 году. 

На встрече обсудили актуальные вопросы о порядке исчисления и уплаты налогов физических лиц и о льготах для населения. Спикерами на мероприятии выступили замруководителя регионального УФНС Михаил Минко и начальник отдела имущественного налогообложения Сергей Сухов. 

На встрече сотрудники напомнили, что все россияне должны уплатить транспортный, земельный, имущественный налоги до 1 декабря 2020 года. 

Общая сумма взыскания в 2020 году составила 2 млрд 403 млн рублей, а это на 6,3% (142,1 млн рублей) больше, чем в прошлом. Возросло и количество объектов, которые обкладываются налогом. Так, земельных участков у людей стало больше на 6 500, а транспорта — на 1 600. Самый большой рост наблюдается в объектах капитального строительства. Их количество увеличилось на 21 100. 

Средняя сумма налогов на одно уведомление в 2020 году составила 4 069 рублей, а это на 8% больше, чем в прошлом. Сотрудники УФНС напомнили, что уплатить налоги рязанцы могут через терминал Сбербанка или личный кабинет на сайте ФНС России. 

— Я бы хотел обратить внимание на то, что в налоговом уведомлении отображаются только те объекты, сумма по которым больше нуля. Поэтому гражданам, чей объект полностью отсутствует в уведомлении, не стоит беспокоиться, — заметил Михаил Минко.

Однако налоговое уведомление может прийти не всем. Так, его отсутствие может быть связано с освобождением всех объектов от налогов или переплатой по всем имущественным налогам. Также напоминание по почте России вы не получите, если являетесь пользователем личного кабинета ФНС.

На налоговые льготы могут рассчитывать пенсионеры, предпенсионеры и многодетные семьи. 

— Предпенсионеры — это лица, которым до ухода на пенсию осталось 5 лет. То есть предпенсионный возраст мужчины — это 60 лет, а женщины — 55 лет, — напоминает Михаил Минко. 

Дополнительные меры поддержки установлены и для многодетных семей, в которых три и более ребенка являются несовершеннолетними. Такая категория людей может претендовать на вычет земельного налога в размере 600 кв. м в отношении земельного участка, 5 км. м в отношении квартиры, ее части и комнаты, 7 кв. м в отношении жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого ребенка. 

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