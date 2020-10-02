Новости Рязани сегодня: 2 октября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 2 октября.

Мэр Рязани Елена Сорокина выступила на суде по делу Сергея Карабасова.

Сорокина отметила, что не может однозначно ответить на вопрос, был ли причинён городу ущерб из-за площадки-призрака. Было принято решение разделить площадку – часть поставили в Лесопарке, часть в сквере у Кремля. Оборудование установлено, но оспаривать выводы следствия Сорокина не готова.

В Рязани хотят изменить конечную остановку маршрутки №30.

Конечную остановку маршрутки №30М3 хотят перенести к новой БСМП, которая находится на улице Гоголя. Сейчас автомобили этого маршрута курсируют до улицы Берёзовой.

В Рязани установили первую тёплую остановку.

В нашей умной остановке смонтированы инфракрасные потолочные обогреватели для поддержания комфортной температуры в холодное время года.

Священники рязанского храма заболели коронавирусом и ушли на карантин.

Службы в храме будут продолжаться – их ведут священники из других приходов. Занятия в воскресной школе перенесены. Также как и другие мероприятия.

В Рязани прорабатывается вопрос строительства крематория.

Правда, в этом вопросе есть определённые сложности В частности, необходим участок площадью не менее 3 га, он должен располагаться за городом и соответствовать определённым санитарным нормам. Кроме того, построенный крематория должен минимально вредить окружающей среде.

В Рязани на мосту у цирка с 3 октября полностью перекроют тротуары.

Следующим этапом будет полное перекрытие движения по мосту у цирка. О дате будет сообщено дополнительно. Также будет сообщено и о схеме изменения движения общественного транспорта.

В рязанских больницах находятся более 200 пациентов с коронавирусом.

0 госпитализированных с коронавирусом рязанцев находятся в удовлетворительном состоянии. Состояние 155 человек оценивается как средней тяжести. 16 рязанцев — в тяжёлом состоянии. Из них 11 человек подключены к ИВЛ.