Пятница, 2 октября, 2020
10 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Новости Рязани сегодня: 2 октября

7info7

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 2 октября.

Мэр Рязани Елена Сорокина выступила на суде по делу Сергея Карабасова.

Сорокина отметила, что не может однозначно ответить на вопрос, был ли причинён городу ущерб из-за площадки-призрака. Было принято решение разделить площадку – часть поставили в Лесопарке, часть в сквере у Кремля. Оборудование установлено, но оспаривать выводы следствия Сорокина не готова. 

В Рязани хотят изменить конечную остановку маршрутки №30.

Конечную остановку маршрутки №30М3 хотят перенести к новой БСМП, которая находится на улице Гоголя. Сейчас автомобили этого маршрута курсируют до улицы Берёзовой.

В Рязани установили первую тёплую остановку.

В нашей умной остановке смонтированы инфракрасные потолочные обогреватели для поддержания комфортной температуры в холодное время года.

Священники рязанского храма заболели коронавирусом и ушли на карантин.

Службы в храме будут продолжаться – их ведут священники из других приходов. Занятия в воскресной школе перенесены. Также как и другие мероприятия.

В Рязани прорабатывается вопрос строительства крематория.

Правда, в этом вопросе есть определённые сложности В частности, необходим участок площадью не менее 3 га, он должен располагаться за городом и соответствовать определённым санитарным нормам. Кроме того, построенный крематория должен минимально вредить окружающей среде. 

В Рязани на мосту у цирка с 3 октября полностью перекроют тротуары.

Следующим этапом будет полное перекрытие движения по мосту у цирка. О дате будет сообщено дополнительно. Также будет сообщено и о схеме изменения движения общественного транспорта.

В рязанских больницах находятся более 200 пациентов с коронавирусом.

0 госпитализированных с коронавирусом рязанцев находятся в удовлетворительном состоянии. Состояние 155 человек оценивается как средней тяжести. 16 рязанцев — в тяжёлом состоянии. Из них 11 человек подключены к ИВЛ.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Новости Рязани сегодня: 2 октября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 2 октября. Мэр Рязани...
Узнать больше

В рязанских больницах находятся более 200 пациентов с коронавирусом

Новости Рязани
Региональная опергруппа обновила информацию о распространении коронавирусной инфекции в Рязанской области. По данным на 18.00 2 октября, в рязанских больницах с диагнозом...
Узнать больше

В Рязани хотят изменить конечную остановку маршрутки №30

Новости Рязани
В Рязани могут изменить конечную остановку маршрутки №30. Такую идею внесли члены общественного совета при управлении транспорта, пишет сайт мэрии.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Будущее уже наступило. Дом.ru открывает рязанцам границы новой интернет-реальности

Новости Рязани
В рамках масштабной модернизации сети, которую «ЭР-Телеком», кстати, начинает с Рязани, клиенты получили возможность увеличить скорость домашнего интернета. В новой линейке «Дом.ru» тарифные планы на 100, 250 и 500 Мбит/с. Но на этом компания не планирует останавливаться.
Узнать больше

В Рязани впервые разыграют «Студенческий кубок КВН»

Новости КВН
В понедельник, 5 октября, впервые в истории Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН будет проведен «Студенческий кубок КВН». На...
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 3 октября Спортивные выходные в ЦПКиО 8.30 – бег (ЦПКиО, сбор у Зеленого театра);13.00...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Под лаской новенького пледа. Чем укрыться от промозглой осени?

Акценты
В такое время особенно хочется домашнего уюта, душевного комфорта и приятного ощущения внутреннего тепла.
Узнать больше

В расписании занятий – лекция по инфляции. Как изменились затраты студентов за год?

Акценты
С нового учебного года студенты вне зависимости от специальности вспоминают базовые математические знания: вычитание и сложение. Их бюджет необходимо выстроить так, чтобы...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в октябре

Акценты
Новые правила для продления выплат семьям с детьми, зачисление пенсий и соцвыплат на карты «Мир», упрощение заключения договора ОСАГО, запрет на курение кальянов в кафе
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+