Мэр Рязани Елена Сорокина выступила на суде по делу Сергея Карабасова

В пятницу, 2 октября, в Советском районном суде Рязани продолжилось рассмотрение дела бывшего и. о. главы городской администрации Сергея Карабасова. Сегодня в качестве свидетеля в суде заслушали мэра города Елену Сорокину.

Сорокина отметила, что не может однозначно ответить на вопрос, был ли причинён городу ущерб из-за площадки-призрака. Было принято решение разделить площадку – часть поставили в Лесопарке, часть в сквере у Кремля. Оборудование установлено, но оспаривать выводы следствия Сорокина не готова.

Также мэр рассказала, что принять решение о разделении площадки мог глава администрации, его заместитель, либо начальник управления. Кто это сделал, ей неизвестно.

Напомним, бывший и.о главы администрации Рязани Карабасов проходит обвиняемым по делу о площадке-призраке в Лесопарке. По версии следствия, в Лесопарке не поставили оплаченную детскую площадку. Об этом во время медиафорума ОНФ президенту рассказала журналистка ГТРК «Ока». Глава государства дал поручение разобраться, через некоторое время Карабасова задержали, а затем и поместили под стражу.

Кроме Карабасова по делу проходят бывший начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалёв и гендиректор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов.

Стоимость детской площадки по госконтракту составила почти 5 млн рублей.

Сам Карабасов заявил, что не считает себя виновным а пропажу площадки назвал лишь версией следствия. Не признают вины и Ковалёв с Пузановым.